Filipinler'de son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık yüzde 29 arttı Filipinler'de son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaklaşık yüzde 29 artış gözlendi.

Filipinler'de son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaklaşık yüzde 29 artış gözlendi.

Phil Star gazetesinin haberinde, Filipinler'de 24 Mayıs'tan bu yana 4 bin 51 vaka tespit edildiği, bunun vaka sayısında yüzde 28,9 artış anlamına geldiği belirtildi.

Ülkede son bir haftada tespit edilen vakalardan 862'sinin bugün kayıt altına alındığı ifade edilen habere göre, vaka sayısı 18 bin 86 oldu. Ülkede 957 kişi de yeni tip koronavirüsten öldü.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Manila'da Kovid-19 kısıtlamalarının yarından itibaren hafifletileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA