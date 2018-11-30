Filipinler'de Sol Görüşlü Eylemciler Duterte, Trump ve Şi'nin Kuklasını Yaktı
Filipinler'de sol görüşlü aktivistler, Filipin devriminin babası olarak anılan Andrés Bonifacio'nun Anma Günü'nde, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çinli lider Şi Cinping'in kuklasını yaktı.
Filipinler'de sol görüşlü aktivistler, Filipin devriminin babası olarak anılan Andrés Bonifacio'nun Anma Günü'nde, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çinli lider Şi Cinping'in kuklasını yaktı
Kaynak: Euronews.com