Filipinler'de Sol Görüşlü Eylemciler Duterte, Trump ve Şi'nin Kuklasını Yaktı

Filipinler'de Sol Görüşlü Eylemciler Duterte, Trump ve Şi'nin Kuklasını Yaktı

Filipinler'de sol görüşlü aktivistler, Filipin devriminin babası olarak anılan Andrés Bonifacio'nun Anma Günü'nde, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çinli lider Şi Cinping'in kuklasını yaktı.

Filipinler'de sol görüşlü aktivistler, Filipin devriminin babası olarak anılan Andrés Bonifacio'nun Anma Günü'nde, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çinli lider Şi Cinping'in kuklasını yaktı

Kaynak: Euronews.com

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