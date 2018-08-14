Filipinler'de Sel: 6 Ölü
Filipinler’de şiddetli yağış ve fırtınanın sellere yol açtığını belirtti.
Filipinler'de şiddetli yağış ve fırtınanın sellere yol açtığını belirtti. Filipinler'in başkenti Manila ve çevresindeki bölgelerde hafta sonu'dan bu yana şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sel ve toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti, 60 bin kişi tahliye edildiği bildirildi. Ulusal Afet Kurumundan yapılan açıklamada; ülkede meydana gelen sel felaketi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 60 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Kurum, 1 milyon'dan fazla kişinin sellerden etkilendiği kaydedildi. Sellerden etkilenen bölgelerdeki okullar ve devlet dairelerinde çalışmalar askıya alındı. - MANILA