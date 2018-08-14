Filipinler'de sel: 6 ölü

MANILA - Filipinler'de şiddetli yağış ve fırtınanın sellere yol açtığını belirtti. Filipinler'in başkenti Manila ve çevresindeki bölgelerde hafta sonu'dan bu yana şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sel ve toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti, 60 bin kişi tahliye edildiği bildirildi. Ulusal Afet Kurumundan yapılan açıklamada; ülkede meydana gelen sel felaketi nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 60 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Kurum, 1 milyon'dan fazla kişinin sellerden etkilendiği kaydedildi. Sellerden etkilenen bölgelerdeki okullar ve devlet dairelerinde çalışmalar askıya alındı.