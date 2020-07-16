Filipinler'de Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bütçesini "eksik kullandığı" iddia edildi
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Filipinler'de Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bütçesini "eksik kullandığı" iddia edildi

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için ayrılan bütçeyi eksik kullandığı iddia edildi.

Filipinler'de Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bütçesini
16.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:26

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için ayrılan bütçeyi eksik kullandığı iddia edildi.

Phillipine Star gazetesindeki habere göre, Liderlik, Güçlenme ve Demokrasi Enstitüsü (iLEAD) adlı sivil toplum kuruluşu, yayımladığı raporda, Bakanlığın, Kovid-19'la mücadele için tahsis edilen ilave bütçeyle hastanelere sağlaması gereken kişisel koruyucu ekipman ve test kitlerini eksik tedarik ettiğini öne sürdü.

Rapora göre, ilave bütçe kapsamında ülkedeki 42 bin hastane ve kliniğe 10,5 milyon koruyucu ekipman ve 4 milyon 200 bin test kiti sağlanması gerekirken, şu ana kadar 6,1 milyon koruyucu ekipman ve 1,7 milyon test kiti tedarik edildi.

"Harcamaları ağırdan alması kabul edilemez"

Bakanlığın harcamanın detaylarına dair kamuoyunu bilgilendirmediğini kaydeden iLEAD Direktörü Zyza Suzara, 900 milyon dolarlık ilave bütçenin nasıl harcandığının hesabının verilmesi gerektiğini vurguladı.

Suzara, Bakanlığa yıllık 2 milyar dolarlık bütçeye ilaveten 900 milyon dolar ek bütçe tahsis edildiğine, ocak ve mayısta ise 500 milyon dolar tutarında harcama yapıldığına dikkati çekerek, "Bakanlığın kriz döneminde harcamaları ağırdan alması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Kamu Denetçiliği soruşturma başlattı

Kamu Denetçiliği Ofisi, Sağlık Bakanı Francisco Duque III ve diğer yetkililer hakkında Kovid-19 salgınının yönetimi konusundaki şikayetleri ele almak üzere soruşturma başlattı.

Günlük vaka sayısı 2 bin 498

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 498 vaka tespit edilirken, 29 kişi hayatını kaybetti.

Yeni vaka ve ölümlerle, toplam vaka sayısı 61 bin 266'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 1643'e çıktı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyon 700 bini aşarken, 587 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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