Filipinler'de Olağanüstü Hal Uzatıldı

Güney Asya ülkesi Filipinler'de Kongre, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Mindanao eyaletindeki olağanüstü halin uzatılması talebine onay verdi.

Kongrede yapılan oylamada gelecek ay süresi dolacak olağanüstü halin bir yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Filipinler ordusu 23 Mayıs'ta, ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu, Ebu Seyyaf terör örgütü elebaşlarından İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, askerlerle çatışmaya giren DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Çıkan çatışmaların ardından Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Marawi'deki operasyonlar ve şiddet olaylarında bin 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yarım milyona yakın insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.