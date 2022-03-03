Filipinler'de "nükleer enerji" ulusal politika oldu

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkenin enerji üretim sürecinde nükleer enerjinin kullanılması yönündeki kararı onayladı.

Bernama'da yer alan habere göre, Duterte'nin imzaladığı kararnameyle nükleer enerji geliştirme programı, ulusal politika oldu.

Söz konusu program, nükleer enerji altyapısının geliştirilmesi ve nükleer santrallerin inşası, işletilmesi, ticari süreçleri ve işletme sonrası aşamalarını kapsıyor.

Barışçıl amaçlarla kullanılması planlanan nükleer teknoloji programının, kamu güvenliği, ulusal güvenlik, enerjide kendi kendine yetme ve çevresel sürdürülebilirlik gibi ilkeleri içerdiği kaydedildi.

Duterte, 2016'da ülkede nükleer enerji kullanımına ihtiyaç olmadığını söylemişti ancak Temmuz 2020'de mevcut yasal çerçevenin gözden geçirilmesi, nükleer enerjinin uygulanabilirliğinin incelenmesi ve mevcut tesislerin, özellikle de Bataan Nükleer Enerji Santrali'nin, kullanılmasının değerlendirilmesi yönünde çalışmaların yapılması talimatını vermişti.

Ülkede 1974'te başkent Manila'nın 100 kilometre batısına kurulan Bataan Nükleer Enerji Santrali, dönemin Devlet Başkanı Ferdinand Marcos'un kararı üzerine hiçbir zaman işletmeye açılmadı.