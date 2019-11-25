Filipinler'de muhalif lider Uyuşturucuyla Mücadele Komitesindeki görevinden alındı

25.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:52

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yardımcısı ve muhalifi Leni Robredo'yu Uyuşturucuyla Mücadele Komitesinin Eş Başkanlığı görevinden aldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Duterte'nin yardımcısı ve en güçlü rakibi Robredo'yu 20 gün önce getirdiği Uyuşturucuyla Mücadele Komitesinin Eş Başkanlığı görevinden aldığını açıkladı.

Duterte'nin bu kararı Robredo'nun "sataşma ve meydan okumaları"na karşı aldığını vurgulayan Panelo, "Devlet Başkanı tarafından tanınan olanağı boşa harcadı ve görevini yönetim tarafından üstlenilen usullere saldırmak için platform olarak kullandı. Robredo, uyuşturucu sorununun nedenlerini çözme konusunda ciddiyse, mağdurlar, aileleri ve topluluklarla konuşarak sorunun kökenlerine inmeli." ifadelerini kullandı.

Panelo, Robredo'nun bunları yapmak yerine geçen hafta yerel uyuşturucu sorunlarından habersiz ABD Büyükelçiliğindeki yetkililerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi üyeleriyle bir araya geldiğini söyledi.

Duterte'nin Robredo'ya sorumluluklarını yerine getirmesi için büyük yetki verdiğini belirten Panelo, ancak Robredo'nun meseleye uluslararası ilgiyi gereksiz yere kışkırtma yoluna gittiğini, en başından beri yönetimin uyuşturucuyla mücadele yöntemlerini eleştiren Robredo'nun son üç dört haftada ne bir fikir ne de bir öneri ortaya koyduğunu vurguladı.

Devlet Başkanı Duterte, yardımcısı Robredo'yu 5 Kasım'da Uyuşturucuyla Mücadele Komitesinin Eş Başkanı olarak belirlemişti.

Atamanın, Duterte'yi eleştiren Robredo'ya Devlet Başkanı'nın samimiyetini göstereceğini belirten Panelo, "Şunu anlamalısınız; Devlet Başkanın'ın nihai amacı Filipinler halkının iyiliğidir, yasa dışı uyuşturucu ticareti ve kullanımının yol açtığı zararla mücadelede başarılı olma arzusudur." ifadesini kullanmıştı.

Robredo'nun yönetimsel rolü bulunmuyor

Mayıs 2016'daki devlet başkanlığı seçimlerinde Filipinler'in 14. Devlet Başkanı Yardımcısı olan Robredo'nun yönetimsel rolü bulunmuyor.

Robredo, Temmuz 2018'de Temsilciler Meclisi ve Senatodaki çok sayıda muhalif partiyi birleştirerek, muhalefet lideri olmuştu.

Duterte'den BM'nin Filipinler hükümetinin uyuşturucuyla mücadele sürecini soruşturmasına izin vermesini isteyen Robredo, Devlet Başkanı'nın yöntemlerinin işe yaramadığını savunmuştu.

Devlet Başkanı Duterte, "kadın olduğu için beceriksiz" ifadesini kullandığı Robredo'nun ofisinin bütçesini yüzde 20 düşürmüştü.

Kaynak: AA