Filipinler'de Meydana Gelen Depremde Ölü Sayısı Artıyor: 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, enkaz altında kalan en az 30 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Merkez üssü Bodega'nın 1 kilometre kuzeybatısı ve yerin 20 kilometre altında olan şiddetli depremin etkisiyle, Pampanga eyaletinin Porac kentindeki dört katlı bir alışveriş merkezi çöktü. Euronews.com'da Görüntüle