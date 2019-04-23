Filipinler'de Meydana Gelen Depremde Ölü Sayısı Artıyor: 11 Kişi Hayatını Kaybetti
Filipinler'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, enkaz altında kalan en az 30 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı
Filipinler'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükselirken, enkaz altında kalan en az 30 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.
Merkez üssü Bodega'nın 1 kilometre kuzeybatısı ve yerin 20 kilometre altında olan şiddetli depremin etkisiyle, Pampanga eyaletinin Porac kentindeki dört katlı bir alışveriş merkezi çöktü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com