Filipinler'de Manila Belediye Başkanı Moreno, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı

Filipinler'de başkent Manila'nın Belediye Başkanı Isko Moreno, gelecek yılki seçimlerde Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin koltuğu için aday olacağını söyledi.

Daha önce temizlik işçisi olarak çalışan ve sonra oyunculuk yapan Moreno, adaylığını kamuoyuna açıklamadan önce Associated Press'e (AP), değerlendirmelerde bulundu.

Moreno, 9 Mayıs seçimlerini kazanması halinde hala devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra uzun süredir etkili olan yoksullukla mücadeleyi ve demokrasiyi teşvik edeceğini söyledi.

Bu görevin sevilmekle değil, zor kararlar ve fedakarlıklar yapmakla ilgili olduğunu dile getiren Moreno, "Manila iki yıldan kısa süre içinde çürümüş ve ezilmiş bir şehirden, hızlı eylem, hızlı karar verme, geçmişe takılıp kalmadan yola devam etmemiz sayesinde rekabetçi ve çok gelişmiş bir başkent olarak yeniden ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Moreno, başkan yardımcısını Kovid-19 salgınına odaklanabilmek adına doktor seçtiğini, kazanırlarsa ekonomik toparlanma çabalarına öncülük edeceklerini söyledi.

Adaylığını, büyüdüğü yerin yakınındaki devlet okulunda yaptığı konuşmada açıklayan Moreno'nun yanında, seçime birlikte katılacağı 16 milyondan fazla takipçisi olan Facebook hesabında Filipinlilere tıbbi tavsiyelerde bulunan kardiyolog Willie Ong yer aldı.

Duterte yönetiminin Kovid-19 ile mücadele yöntemlerini eleştiren Moreno, konuşmasında, adaylığının kazanma hırsından kaynaklanmadığını, ülkenin üzücü durumunun kendisini buna ittiğini belirtti.

Moreno, "Tüm alçak gönüllülüğümle yurttaşlarıma duyuruyorum, mayıs ayında lütfen Filipinler devlet başkanlığına adaylığımı kabul edin." dedi.