Filipinler'de küçük uçak düştü: 3 ölü

Filipinler'de küçük uçak düştü: 3 ölü

Filipinler'de küçük uçak düştü.

01.09.2019 15:11
Filipinler'de küçük uçak düştü: 3 ölü
Filipinler'de küçük uçak düştü. Düşen uçakta 6 kişi bulunduğu bildirilirken; uçağın düştüğü noktada 2 yerleşim yerinin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

Uçak, Filipinler'in Laguna bölgesindeki Calamba kentinde düştü. İlk belirlemelere göre uçaktaki 3 kişinin yaşamını yitirdiği; uçağın 2 yerleşim yerine düştüğü ve ölü sayısının artabileceği açıklandı.

Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü
--------------------------------
-Uçağın düşme anı
-Uçağın yanma anları
-Yaşanan panik anları


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et