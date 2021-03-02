Filipinler'de Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan türüne rastlandı

Filipinler'de, Güney Afrika'da ortaya çıkan ve mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türü 6 kişide tespit edildi.

Filipinler'de, Güney Afrika'da ortaya çıkan ve mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türü 6 kişide tespit edildi.

Vietnam Plus internet sitesinin haberine göre, Filipinler'de, 2'si yurt dışı bağlantılı, toplam 6 kişide Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlu türüne rastlandı.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni varyantın bulaşıcılık düzeyinin daha yüksek olduğu belirtilerek, ülkede dün başlanan aşı uygulamasının Kovid-19'un mutasyonlu türü üzerinde de etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Filipinler'de Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 67 artarak 580 bin 442'ye yükseldi.

Son 24 saatte 47 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 369'a, iyileşenlerin sayısı ise 534 bin 463'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer