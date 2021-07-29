Filipinler'de Kovid-19 aşısı olmayanların evden çıkmasına izin verilmemesi gündemde
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Filipinler'de Kovid-19 aşısı olmayanların evden çıkmasına izin verilmemesi gündemde

Filipinler'de Kovid-19 aşısı olmayanların evden çıkmasına izin verilmemesi gündemde
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmayan kişilerin evden çıkmasına izin verilmeyebileceğini belirtti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmayan kişilerin evden çıkmasına izin verilmeyebileceğini belirtti.

Duterte bir televizyona yaptığı açıklamada, aşı olmayanların evden çıkmasına izin verilmeyeceği yönünde bir kanun bulunmadığını ancak virüsün sokakta bulaşmasını engellemek için hazır olduklarını ifade etti.

Aşı olmak istemeyenlere seslenen Duterte, "Pekala, umurumda değil, her an ölebilirsiniz." dedi.

Devlet Başkanı Duterte, daha öncede virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etmişti.

Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip ülkede, yaklaşık 7 milyon kişi Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı, 11 milyon kişi de ilk doz aşı oldu.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 566 bin 667 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 27 bin 401 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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