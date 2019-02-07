Filipinler'de Kızamık Salgını

Filipinler'in başkenti Manila'da kızamık salgınının baş gösterdiği belirtildi.

BBC'nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı yetkilileri 1-19 Ocak tarihlerinde196 kızamık vakası görüldüğünü, geçen yıl aynı dönemde bu sayının sadece 20 olduğunu dile getirdi.

Yetkililer, çoğu çocuk yaklaşık 50 kişinin kızamıktan yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun risk grubunda olduğu ifade edildi.

Son haftalarda artan kızamık vakaları nedeniyle ebeveynlerin konuyla ilgili daha dikkatli olmaları istendi.

Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre, beyin hasarı ve ölüm gibi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Kaynak: AA