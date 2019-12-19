Filipinler'de katliam yapan dokunulmaz mafya aile üyelerine müebbet hapis cezası

19.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:29

Filipinler Yüksek Mahkemesi 2009 seçimlerinde meydana gelen katliamda 32'si gazeteci toplam 57 kişiyi öldüren grup üyelerine ömür boyu hapis kararı verdi.



Üç nesildir ülke siyasetinde etkili olan Ampatuan ailesi üyelerinin de içinde bulunduğu grup toplam 101 kişiden oluşuyor. Mahkeme ailenin önde gelen isimlerine ömür boyu hapis cezası verirken aile üyelerinin bir kısmı ve polis memurları delil yetersizliğinden beraat etti. Euronews.com'da Görüntüle