Filipinler'de karakola saldırı hazırlığındaki 8 komünist isyancı etkisiz hale getirildi

Filipinler'de güvenlik güçleri ile komünist isyancılar arasında çıkan çatışmada, isyanlarının yıl dönümünü kutlamak için bir askeri karakola saldırma planı yapan 8 gerillanın öldüğü bildirildi.

Askeri yetkililer, güvenlik güçlerinin, Iloilo eyaletinin Miagao kasabası yakınlarındaki dağlık bir alanda, karakola saldırı hazırlığındaki Yeni Halk Ordusu gerilla grubuyla yarım gün boyunca aralıklı olarak çatıştığını belirtti.

Çatışmada 8 komünist isyancının öldürüldüğünü aktaran yetkililer, çatışmanın ardından isyancılara ait dört saldırı tüfeği, mayın ve belgelerin ele geçirdiğini ifade etti.

Bölge ordu komutanı Tümgeneral Benedict Arevalo, orduda herhangi bir zayiat olmadığını açıkladı.

Arevalo, köylülerin bölgede yaklaşık 70 isyancının bulunduğunu bildirmesi üzerine güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını aktardı.

Filipinler'de, 1 Kasım'da komünist isyancı lider Jorge Madlos güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Madlos'u öldürülmesini isyancı gruba vurulan büyük bir darbe olarak nitelendirmişti.

"Ka Oris" kod adını kullanan Madlos, uzun yıllardır Filipinler'in güney bölgesindeki dağlık kesimlerde, Yeni Halk Ordusu gerilla grubuna liderlik ve ülkedeki solcu örgütleri bünyesinde toplayan şemsiye kuruluş Ulusal Demokratik Cephesi'ne sözcülük ediyordu.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri

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