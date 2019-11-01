Filipinler'de kamyon vadiye yuvarlandı: 19 ölü, 20 yaralı

Filipinler'de kamyon vadiye yuvarlandı: 19 ölü, 20 yaralı

Filipinler'de bir kamyonun vadiye yuvarlanması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.

01.11.2019 10:08
Filipinler'de kamyon vadiye yuvarlandı: 19 ölü, 20 yaralı

Filipinler'de bir kamyonun vadiye yuvarlanması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti.


Filipinler'in Apayao şehrinde meydana gelen kazada, insanları taşıyan bir kamyonun vadiye yuvarlanması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti. Kazada 20'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.


Kamyonun, çoğunlukla komşu Kalinga şehrinden eve dönen ve devlet yardımı olarak para ve tohum alan yaşlı insanları taşıdığı bilgisi verildi. Sürücünün, fren arızası nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi. - MANILA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.