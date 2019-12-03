Filipinler'de Kammuri tayfunu nedeniyle acil durum ilan edildi
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Filipinler'de Kammuri tayfunu nedeniyle acil durum ilan edildi

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de ülkenin kuzeydoğu sahillerini vurması beklenen Kammuri tayfunu için acil durum ilan edildi.

03.12.2019 08:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 08:27
Filipinler'de Kammuri tayfunu nedeniyle acil durum ilan edildi

ülkesi 'de ülkenin kuzeydoğu sahillerini vurması beklenen Kammuri tayfunu için acil durum ilan edildi.


Kategori üç tayfun nedeniyle başkent Manila'nın bulunduğu, ülkenin en yoğun nüfuslu Luzon Adası olmak üzere, kıyı bölgelerinde yaşayan binlerce kişi için tahliye emri verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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