Filipinler'de Kammuri Tayfunu'nda ölü sayısı 17'ye yükseldi

04.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:49

Kammuri Tayfunu, Filipinler'in güneyinde etkili olmaya devam ediyor. Aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve evlerin çökmesi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Filipinler'in Luzon Adası'nda oldukça etkili olan tayfunda çok sayıda evin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Tayfunun etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 500 bin kişi tahliye edilirken, deniz ve havayolu ulaşımında çok sayıda sefer iptal edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------Tayfunun etkili olduğu bölgelerden görüntüler-Rüzgarın şiddetine ilişkin görüntü

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Kaynak: DHA