Filipinler'de iktidar partisi, Duterte'yi 2022 seçimlerinde devlet başkan yardımcılığına aday gösterdi
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Filipinler'de iktidar partisi, Duterte'yi 2022 seçimlerinde devlet başkan yardımcılığına aday gösterdi

Filipinler'de iktidar partisi, Duterte'yi 2022 seçimlerinde devlet başkan yardımcılığına aday gösterdi
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Filipinler'de iktidardaki PDP-Laban Partisi, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi, 2022'de yapılacak seçimlerde devlet başkan yardımcılığına aday gösterdi.

Filipinler'de iktidardaki PDP-Laban Partisi, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi, 2022'de yapılacak seçimlerde devlet başkan yardımcılığına aday gösterdi.

San Fernando City'de düzenlenen PDP-Laban Partisi Ulusal Kongresinde konuşan Duterte, partisinin kendisini aday göstermesinin "Filipin halkına hizmete devam etmesini sağlayacağını" belirtti.

Duterte şunları kaydetti:

"Neden başkan yardımcılığına aday olacağımı biliyor musunuz? Bu hırs mı? Belki. Ama bu gerçekten bir vatan sevgisi hissi mi? Evet."

Duterte, "çabalarının devamını görmek istediğini" ve iktidara "yön veren kişi" olmasa da yönetime "yardım edebileceğini" dile getirdi.

Öte yandan, PDP-Laban Partisi'nin gelecek seçim için devlet başkanı adayı olmasını istediği, Duterte'nin yardımcısı Senatör Christopher "Bong" Go ise devlet başkanı adaylığını reddettiğini bildirdi.

Ülkedeki kamuoyu anketlerine göre, Duterte'nin kızı Davao City Belediye Başkanı Sara Duterte, 2022 seçimlerinin favori isimleri arasında yer alıyor.

Sara Duterte'nin devlet başkanlığına aday olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

PDP-Laban Partisi, 9 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi beklenen seçimler için kongre düzenleyen ilk parti oldu.

Duterte, haziran ayında Filipinler Devlet Başkan Yardımcılığına aday olabileceğinin sinyalini vermişti.

Filipinler'de muhalefetin oluşturduğu "1Sambayan" koalisyonunun lideri Howard Calleja da, buna tepki göstererek "Devlet Başkanı Duterte'nin sözde devlet başkan yardımcılığı adaylığı, anayasayı alay konusu yapıyor." ifadesini kullanmıştı.

Filipinler yasaları, ülkede devlet başkanlarını 6 yıllık bir görev süresiyle sınırlandırıyor. Devlet başkan yardımcısı, devlet başkanından ayrı olarak seçiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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