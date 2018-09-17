Filipinler'de Havalimanında Görülen Yılan, Yolculara Korku Dolu Anlar Yaşattı
Filipinler'deki havalimanında bekleyen yolcular, karşılarında nereden geldiği bilinmeyen yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Yetkililer tarafından yakalanan yılan, havalimanı yakınlarında doğaya bırakıldı.
Filipinler'deki bir havalimanında görülen kara yılan, yolcuların kaçışmasına neden oldu.
YILANI GÖREN YOLCULAR KAÇIŞMAYA BAŞLADI
Filipinler Daniel Z. Romualdez Havalimanı'nda uçak bekleyen yolcular, beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Sürünürken görülen siyah yılan, bekleme salonundaki yolcuların kaçışmasına yol açtı.
KİMSE YARA ALMADI
Yakalanan keme yılanı, daha sonra havalimanı yakınlarda doğaya bırakıldı. Bu yılan cinsinin insanlara zarar vermediği ve kimsenin yaralanmadığı açıklandı.
İşte görenleri dehşete düşüren o manzara;
YORUMLAR (1)
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Yalandan korkmam yilan dan korktuğum kadarCevap Yaz Yayından Kaldır