Filipinler'de Havalimanında Görülen Yılan, Yolculara Korku Dolu Anlar Yaşattı

Filipinler'deki bir havalimanında görülen kara yılan, yolcuların kaçışmasına neden oldu.

YILANI GÖREN YOLCULAR KAÇIŞMAYA BAŞLADI

Filipinler Daniel Z. Romualdez Havalimanı'nda uçak bekleyen yolcular, beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Sürünürken görülen siyah yılan, bekleme salonundaki yolcuların kaçışmasına yol açtı.

KİMSE YARA ALMADI

Yakalanan keme yılanı, daha sonra havalimanı yakınlarda doğaya bırakıldı. Bu yılan cinsinin insanlara zarar vermediği ve kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

İşte görenleri dehşete düşüren o manzara;