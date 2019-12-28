28.12.2019 15:37 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:38

Filipinler'de havai fişek satan dükkanda yangın

Filipinler, (DHA)- Filipinler'de havai fişek satan bir dükkanın depo olarak kullanılan bölümünde patlama sonucu yangın çıktı.

Yangın ülkenin Bulacan bölgesindeki Bocaue kasabasında havai fişek satan bir dükkanda çıktı. Dükkanın deposunda yerel saatle 1810'da meydana gelen bir patlama sonucu yangının çıktığı belirtildi. Patlama anında içeride çalışanların ve müşterilerin de olduğu; insanların dışarı kaçması sonrası yangının büyüdüğü belirtildi. Ayrıca, yangın nedeniyle bir motosiklet ve bir de bisikletin alev alarak yandığı belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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