Filipinler'de havai fişek satan dükkanda yangın

28.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:31

Filipinler'de havai fişek satan bir dükkanın depo olarak kullanılan bölümünde patlama sonucu yangın çıktı.

Yangın ülkenin Bulacan bölgesindeki Bocaue kasabasında havai fişek satan bir dükkanda çıktı. Dükkanın deposunda yerel saatle 18: 10'da meydana gelen bir patlama sonucu yangının çıktığı belirtildi. Patlama anında içeride çalışanların ve müşterilerin de olduğu; insanların dışarı kaçması sonrası yangının büyüdüğü belirtildi. Ayrıca, yangın nedeniyle bir motosiklet ve bir de bisikletin alev alarak yandığı belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yükselen alevler-Yükselen dumanlar-Yangını izleyen vatandaşlar-İtfaiye ekibinin çalışması

-Soğutma çalışmaları

Kaynak: DHA