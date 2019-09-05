Filipinler'de havaalanında 6 günlük bebekle yakalanan kadın gözaltında

05.09.2019 14:48

Filipinlerin başkenti Manila'da haavalanındaki kontrol sırasında el bagajında 6 günlük bebek bulunan ABD'li kadın gözaltına alındı.



Filipinlerin başkenti Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanında görevliler ABD'nin Ohio eyaletinden Jennifer Erin Talbot'un el bagajında 6 günlük bebek buldu. Bebeği el bagajına saklayan Talbot gözaltına alınarak ülkeden ayrılmasına izin verilmedi. Filipinler Göçmenlik Bürosu (PIB) sözcüsü, bebeğin Talbot'un havaalanı 3. terminalinden uçuşa hazırlanırken yapılan güvenlik taraması sırasında fark edildiğini açıkladı. Talbot'un bebeğin yeğeni olduğunu, ancak elinde bunu kanıtlayacak dökümanları bulunmadığını idda ettiği belirtildi.



PIB'ten yapılan açıklamada 43 yaşındaki Talbot'un bebeği el bagajına gizlediği, göçmenlik görevlilerine bebekle ilgili herhangi bir bilgi vermediği belirtildi.



Ulusal Soruşturma Bürosu (NBI), Talbot'un Detroit'e giden bir Delta uçağına binmeyi, oradan da Ohio eyaletne geçmeyi planladığını bildirdi. - MANILA

Kaynak: İHA