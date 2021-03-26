Filipinler'de günlük korona vaka sayısında 2 gün üst üste rekor
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Filipinler'de günlük korona vaka sayısında 2 gün üst üste rekor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Filipinler'de günlük korona vaka sayısında 2 gün üst üste rekor

Günlük Covid-19 vakalarının sayısının 2 gün üst üste rekor kırdığı Filipinler'de bugün 9 bin 838 enfeksiyon doğrulandı.

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Günlük Covid-19 vakalarının sayısının 2 gün üst üste rekor kırdığı Filipinler'de bugün 9 bin 838 enfeksiyon doğrulandı.

Dünya genelinde yaklaşık 125 milyon kişiye bulaşarak 2.75 milyonu aşkın ölüme neden olan Covid-19 salgınında Filipinler'de yeni bir eşik aşıldı. 2 gün üst üste rekor kıran günlük vaka sayısının bugün 9 bin 838'e ulaştığı bildirildi. Ülkedeki aktif vaka sayısını salgın başından bu yana görülen en yüksek seviye olan 109 bin 18'e yükselirken, ülkede genelindeki toplam enfeksiyon sayısı da 702 bin 856'ya yükseldi.

580 bini aşkın hasta iyileşti

Öte yandan, 663 Covid-19 hastasının daha iyileştiğini duyuran Sağlık Bakanlığı, virüsü yenenlerin toplam sayısının 580 bin 689'a yükseldiğini açıkladı. Son 24 saatte 54 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 13 bin 149 oldu. Filipinler'de günlük vaka sayısı dün rekor kırarak 8 bin 773'e ulaşmıştı. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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