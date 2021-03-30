- Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor- Son 24 saatte 10 bin 16 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor- Son 24 saatte 10 bin 16 yeni vaka

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor Son 24 saatte 10 bin 16 yeni vaka Filipinler'de 10 bin 16 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Eskişehirspor'da korona kabusu bitmiyor, toplam vaka sayısı 15'e yükseldi
Eskişehirspor'da korona kabusu bitmiyor, toplam vaka sayısı 15'e yükseldi
Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir
Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir

- Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor

Son 24 saatte 10 bin 16 yeni vaka

MANILA - Filipinler'de 10 bin 16 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen Asya ülkelerinden biri olan Filipinler'de günlük vaka sayısının yeni bir rekor kırdığı bildirildi. Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 16 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 731 bin 894'e ulaştığı belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilen ülkede, 16 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Covid-19 kaynaklı can kaybı da 13 bin 186 oldu.

Hükümet, ülke genelinde hareketliliği sınırlandırmak amacıyla 18.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı. Söz konusu kısıtlama kapsamında, yalnızca yetkili kişilerin ikametleri dışında bulunmasına, kargo araçlarına ve toplu taşımaya izin veriliyor.

Hükümetin dün uygulamaya başladığı sert kapanma önlemleri 4 Nisan'da sona erecek. Hükümet, kapanma kısıtlamalarının uzatılması ya da kaldırılması yönündeki kararı ise önümüzdeki pazar günü verecek.

- Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor- Son 24 saatte 10 bin 16 yeni vaka
- Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor- Son 24 saatte 10 bin 16 yeni vaka
- Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor- Son 24 saatte 10 bin 16 yeni vaka
- Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor- Son 24 saatte 10 bin 16 yeni vaka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Özlem Zengin Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Merve Boluğur Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısında rekor- Son 24 saatte 10 bin 16 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:14:36. #1.14#
title