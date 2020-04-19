Filipinler'de gecekondu mahallesinde yangın: 500 aile evsiz kaldı
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Filipinler, Güncel

Filipinler'de gecekondu mahallesinde yangın: 500 aile evsiz kaldı

Filipinler'de bir gece kondu mahallesinde çıkan yangın sonucu 500 aile evsiz kaldı.

19.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:18
Filipinler'de gecekondu mahallesinde yangın: 500 aile evsiz kaldı

Filipinler'de bir gece kondu mahallesinde çıkan yangın sonucu 500 aile evsiz kaldı.

Filipinler'in başkenti Manila'daki Tonda bölgesinde dün bir gece kondu mahallesinde yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangın kısa sürede diğer barakalara sıçrarken, alevleri göre mahalle sakinleri kendilerini dışarı attı. Korona virüs salgını nedeniyle insanlara evde kalın çağrısı yapılan bölgede, 500 aile yangın nedeniyle evsiz kaldı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, yangının vantilatörden çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Gecekondu bölgesi Tondo'da bir hafta da ikinci kez yangın faciası yaşandı. Çarşamba günü bir gecekondu mahallesinde meydana gelen yangın nedeniyle en az 100 aile evsiz kaldı. - MANILA

Kaynak: İHA

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