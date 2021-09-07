Filipinler'de etkili olan tayfun elektrik kesintisine neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Filipinler'de etkili olan tayfun elektrik kesintisine neden oldu

Filipinler'de etkili olan tayfun elektrik kesintisine neden oldu
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Filipinler'in doğusunda etkili olan Conson tayfunu birçok eyalette elektrik kesintisine yol açtı.

Filipinler'in doğusunda etkili olan Conson tayfunu birçok eyalette elektrik kesintisine yol açtı.

Devlet Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, Conson tayfununun hızı saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgarlarla Samar, Doğu Samar ve Leyte eyaletlerinde etkili olduğu belirtildi.

Elektrik sistemleri operatöründen yapılan açıklamada ülkenin doğusunda birçok bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı kaydedildi.

Doğu Samar Valisi Ben Evardone, tayfun nedeniyle eyalette sadece küçük hasarların olduğunu ifade etti.

Yetkililer, Tacloban şehrinde su baskınlarının meydana geldiğini bildirdi.

Filipinler'de mevsimsel muson yağmurları dışında her yıl yaklaşık 20 tayfun ve fırtına meydana geliyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Yaşar Güler Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Umut Meraş Samet Aybaba Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Filipinler'de etkili olan tayfun elektrik kesintisine neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 13:25:55. #1.16#

title