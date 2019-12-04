Filipinler'de etkili olan Kammuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi
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Filipinler'de etkili olan Kammuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de hafta başından bu yana etkili olan Kammuri Tayfunu'nun yol açtığı fırtına ve sel baskınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye çıktı

04.12.2019 08:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:43
Filipinler'de etkili olan Kammuri Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

ülkesi 'de hafta başından bu yana etkili olan Kammuri Tayfunu'nun yol açtığı fırtına ve sel baskınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye çıktı.


Filipinler basınında yer alan haberlere göre, başkent Manila'nın güneyine doğru yayılan tayfun çok sayıda evi adeta yok etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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