Filipinler'de etkili olan fırtına nedeniyle 3 kişi öldü, binlerce kişi tahliye edildi

Filipinler'i etkisi altına alan fırtına nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'i etkisi altına alan fırtına nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Sivil Savunma Bürosundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta ve güney kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bölgedeki köylerde yaşayan binlerce kişi tahliye edildi.

Açıklamada, fırtınanın ve şiddetli yağışın yol açtığı su taşkınları ile heyelanlarda, en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Güney Cotabato eyaletinde, sürü hayvanlarını şiddetli yağıştan korumak için nehir kıyısına giden baba ve 14 yaşındaki kızının nehre düştüğü, kızın hayatını kaybettiği, babasından da haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, sahil güvenlik görevlilerinin, sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalanları tahliye ettiği aktarıldı.

Ülkenin güneyindeki 18 köyde yaşayan 2 bin 600'den fazla kişinin tahliye merkezlerine yerleştirildiği kaydedilen açıklamada, fırtına mağdurlarını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı korumak için daha fazla merkeze ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, deniz taşımacılığı yaparken fırtınaya yakalanan 3 binden fazla kişinin limanlarda mahsur kaldığı, su alan bir kargo gemisinin mürettebatının araçlarından ayrıldığı ve güvende oldukları bilgisi paylaşıldı.

Her yıl 20'ye yakın tayfun ve fırtınanın görüldüğü Filipinler'de Aralık 2019'da etkili olan Kammuri Tayfunu'nun yol açtığı fırtına ve sel baskınlarında 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin iç kesimlerini 2013'te vuran Haiyan Tayfunu nedeniyle de 7 bin 300'den fazla kişi ölmüş, 5 milyonun üzerinde insan da yerlerinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen