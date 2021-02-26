Filipinler'de Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 aşıları için tazminat düzenlemesini onayladı
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Filipinler'de Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 aşıları için tazminat düzenlemesini onayladı

26.02.2021 23:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 23:20
Filipinler'de Devlet Başkanı Duterte, Kovid-19 aşıları için tazminat düzenlemesini onayladı

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de, acil kullanımına onay verilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının olası yan etkilerine karşı mağdurlara tazminat ödenmek üzere fon oluşturulmasını öngören düzenleme yasalaştı.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de, acil kullanımına onay verilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının olası yan etkilerine karşı mağdurlara tazminat ödenmek üzere fon oluşturulmasını öngören düzenleme yasalaştı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, aşı üreticilerini, yan etkilere karşı tazminat yükümlülüğünden koruyan düzenlemeyi imzaladı.

Düzenleme acil kullanımına onay verilen aşıların yan etkilere yol açması durumunda mağdurlara ödenmek üzere 10 milyon 260 bin dolarlık fon oluşturulmasını öngörüyor.

Düzenlemeyle şirketler yerine kamu otoritesi tazminata yükümlü kılınıyor.

Filipinler, bugüne dek Biontech-Pfizer aşısı ile Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti.

Ülke, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında bağışlanan 117 bin doz Biontech-Pfizer aşısının yanı sıra Çin'in bağışladığı 600 bin doz Sinovac aşısından alacak.

Pazar günü ülkeye ulaşması beklenen Sinovac aşıları, öncelikli risk grubundaki sağlık çalışanları ve askerlere yapılacak.

Bugüne dek 7 aşı üreticisiyle 148 milyon doza ulaşan tedarik anlaşmaları yapan Filipinler, 108 milyonluk nüfusu içindeki 70 milyon yetişkini aşılamayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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