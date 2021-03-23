- Filipinler'de Covid-19 vaka sayında rekor
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- Filipinler'de Covid-19 vaka sayında rekor

23.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:37

- Filipinler'de Covid-19 vaka sayında rekor Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 8 bin 19 oldu.

- Filipinler'de Covid-19 vaka sayında rekor

MANILA - Filipinler'de günlük Covid-19 vaka sayısı salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 8 bin 19 oldu.

Korona virüs salgınından en çok etkilenen Asya ülkelerinden biri olan Filipinler'de vaka sayısında endişe verici artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, dün tespit edilen 8 bin 19 Covid-19 enfeksiyonuyla rekor seviyeye ulaşıldığı bildirildi. Son gelişmeyle birlikte toplam vaka sayısı 671 bin 792'ye ulaşırken, aktif olan 80 bin 970 vakanın ülkede kayda geçen enfeksiyonların yüzde 12.1'ini oluşturduğu ifade edildi.

Hafif semptomlu hastalar ağırlıkta

Aktif vakaların yüzde 95.4'ünün hafif semptomlar gösterdiği ifade edilirken yüzde 1'inin ise şiddetli semptomlar geliştirdiği açıklandı. Aktif vakalar içinde semptom göstermeyen hastaların oranı yüzde 2.2 olurken, durumu kritik olan hasta oranı ise yüzde 0.9 olarak belirlendi. 103 Covid-19 hastasının daha iyileşmesi ile virüsü yenenlerin sayısı 577 bin 850'ye çıkarken, dün kaydedilen 4 ölümle birlikte can kaybı sayısı da 12 bin 972'ye ulaştı.

Filipinler'de bir önceki günlük vaka sayısı rekoru 7 bin 999 ile 20 Mart'ta kayda geçmişti.

- Filipinler'de Covid-19 vaka sayında rekor
- Filipinler'de Covid-19 vaka sayında rekor
- Filipinler'de Covid-19 vaka sayında rekor
- Filipinler'de Covid-19 vaka sayında rekor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ERSOY

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