Filipinler'de Covid-19 nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenine 'robotlarla çözüm'
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Filipinler'de Covid-19 nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenine 'robotlarla çözüm'

Filipinler'de bir okul Covid-19 sebebiyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri için uzaktan görüntülü katılıma imkan sağlayan robotlar aracılığıyla tören düzenledi.

22.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:18

Filipinler'de bir okul Covid-19 sebebiyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri için uzaktan görüntülü katılıma imkan sağlayan robotlar aracılığıyla tören düzenledi.View on euronews

Filipinler'de Covid-19 nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenine 'robotlarla çözüm'
Kaynak: Euronews.com

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