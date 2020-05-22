Filipinler'de Covid-19 nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenine 'robotlarla çözüm' Filipinler'de bir okul Covid-19 sebebiyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri için uzaktan görüntülü katılıma imkan sağlayan robotlar aracılığıyla tören düzenledi.

Filipinler'de bir okul Covid-19 sebebiyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri için uzaktan görüntülü katılıma imkan sağlayan robotlar aracılığıyla tören düzenledi.View on euronews