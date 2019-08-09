Filipinler'de çatışma: 4 ölü

09.08.2019 10:04

Filipinler'de ordu birlikleri ile komünist isyancılar arasında çıkan çatışmada 3 isyancı ve bir asker öldü.

Şinhua'daki habere göre, Filipinler ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Negros Occidental kentinde Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesi komünist isyancılar ile askerler arasında çatışma çıktı.

Yaklaşık yarım saat süren çatışmada, 3 isyancı ve bir asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Çatışmanın ardından isyancılara ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Filipinler'de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969'dan bu yana sürerken, 2016'da Rodrigo Duterte'nin devlet başkanlığına seçilmesiyle taraflar, barış için müzakere masasına oturmuştu.

Kasım 2017'de yapılan görüşmeler, NPA'nın şiddet olaylarını tetiklemesi sebep gösterilerek durdurulmuştu.

Kaynak: AA