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Filipinler'de bir senatörde daha Kovid-19 tespit edildi

Filipinler'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 636'ya yükselirken, bir senatörün daha virüsü taşıdığı belirlendi.

25.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:22
Filipinler'de bir senatörde daha Kovid-19 tespit edildi

Filipinler'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 636'ya yükselirken, bir senatörün daha virüsü taşıdığı belirlendi.

CNN Philippines'in haberine göre, 16 Mart'ta yeni tip koronavirüs tespit edilen Senatör Migz Zubiri'nin ardından Senatör Aquilino Pimentel'in de test sonucu pozitif çıktı.

Virüs taşıdığı haberini dün gece hamile eşiyle hastanedeyken aldığını ve derhal hastaneden ayrıldığını söyleyen Pimentel, "Dün gece bilgilendirildim. İyiyim, sadece hafif bir boğaz ağrım var. Ateşim ve titremem yok." dedi.

Eski Senato Başkanı Pimentel, virüs testini 20 Mart'ta yaptırdığını ve sonucu dün aldığını ifade etti.

Pimentel, 8 aylık hamile olan ve doğumu yaklaşan eşinin tecrit edildiğini belirterek, ailesi için dua istedi.

Yetkililer, yeni tip koronavirüsün 636 kişide tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 38'e yükseldiğini belirtti.

Ülkede bazı belediye başkanları ve senatörler, yeni tip koronavirüs taşıyan kişilerle temasları üzerine evlerinde karantinada kalmıştı.

Kovid-19 nedeniyle, 20 Mart'ta, yabancıların ülkeye girişine süresiz yasak getirilmişti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin tüm yabancı temsilciliklerinde derhal yürürlüğe girecek şekilde vize işlemlerinin geçici askıya alındığı bildirilmişti.

Nepal'de 160'tan fazla turist mahsur kaldı

Nepal hükümeti tarafından dün, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için halka, bir hafta süreyle zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları yönünde verilen talimatın ardından çoğu Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan 160 civarında turistin dağlık bölgelerde mahsur kaldığı bildirildi.

Nepal Turizm Kurulu yetkilisi Shradha Shrestha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 100 yürüyüşçü, birkaç gündür Lukla bölgesinde mahsur kaldı. Onları kurtarmak için özel izin almayı İçişleri Bakanlığı ile koordine ediyoruz. Pek çok yabancı turistten e-postalar aldık. 60 civarında yürüyüşçü de Jomsom bölgesinde mahsur." dedi.

Shrestha, 3-4 yürüyüşçünün de Langtang bölgesinde kurtarılmayı beklediğini söyledi.

Dünyanın zirvesi kabul edilen, 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'e tırmanışlar için 2 bin 800 metre rakımdaki Lukla bölgesi geçiş noktası kabul ediliyor.

Ülkede şimdiye kadar 3 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Nepal'de,13 Mart'ta, olası Kovid-19 salgınına karşı önlemler çerçevesinde Everest Dağı ve Himalayalar'daki diğer zirvelere tüm turlar askıya alınmış, bu yıl bahar mevsimi için tırmanma izinlerinin verilmesi durdurulmuş ve daha önce verilen izinler iptal edilmişti.

Virüsün yayılmasına engel olmak için daha önce, okulların, üniversitelerin, sinema salonlarının, spor salonlarının, kulüplerin, yüzme havuzlarının ve müzelerin 30 Nisan'a kadar kapatılması talimatını veren hükümet, dün artırılan önlemler çerçevesinde de bir hafta boyunca tüm özel ve kamu araçlarının trafiğe çıkmamaları, iş yerlerinin kapatılması, tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşların durdurulması yönünde karar almıştı.

Ülkede ayrıca Avrupa ve Körfez ülkeleriyle bazı Asya ülkelerinden gelecek hem Nepal vatandaşı hem de yabancı yolcuların, 20 Mart'tan 15 Nisan'a kadar ülkeye girişlerine yasaklama getirilmişti.

Kaynak: AA

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