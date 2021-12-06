Filipinler'de bir belediye başkanı silahlı saldırıda öldü
Filipinler'in güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda bir belediye başkanı yaşamını yitirdi.
Filipinler'in güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda bir belediye başkanı yaşamını yitirdi.
Polisin yaptığı açıklamaya göre, Zamboanga kentinde motosikletli silahlı kişiler, caddede yürüyen Al-Barka Belediye Başkanı Darussalam Lajid ve Akbar Belediye Başkanı Alih Sali'ye saldırı düzenledi.
Silahlı saldırıda Lajid hayatını kaybetti, Sali ve korumaları yaralandı.
Polis saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.
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AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri