Filipinler'de bir belediye başkanı silahlı saldırıda öldü

Filipinler'in güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda bir belediye başkanı yaşamını yitirdi.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, Zamboanga kentinde motosikletli silahlı kişiler, caddede yürüyen Al-Barka Belediye Başkanı Darussalam Lajid ve Akbar Belediye Başkanı Alih Sali'ye saldırı düzenledi.

Silahlı saldırıda Lajid hayatını kaybetti, Sali ve korumaları yaralandı.

Polis saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet