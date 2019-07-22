Filipinler'de binlerce kişi Devlet Başkanı'nı protesto etti

Filipinler'in başkenti Manila'da binlerce kişi Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi uyuşturucuyla mücadele yöntemi ve ülkeye ait sularda Çinli balıkçı teknelerine avlanma izni verilmesinden dolayı protesto etti.

Filipinler basınındaki haberlere göre, Duterte, Filipinler Parlamentosunun yeni yasama yılı açılışı için gittiği Mecliste konuşma yaptığı sırada binlerce gösterici tarafından protesto edildi.

Meclisinin yakınındaki gösteride protestocular, Devlet Başkanı'nın "acımasız" uyuşturucuyla mücadele politikasını eleştirdiklerini belirterek, bir kısmı Güney Çin Denizinde yer alan Filipinler Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Çinli balıkçılara avlanma izni verilmesine tepki gösterdi ve bir dizi farklı politikalarını geri çekmesi çağrısında bulundu.

Gösterinin organizatörleri, eyleme 40 bin kişinin katıldığını iddia ederken, polis sayının 5 bin olduğunu açıkladı.

Protestocular gösteride Çin bayrağını yakarak, "Filipinler bizim, Çin dışarı" sloganları attı, Duterte'nin posterlerini yaktı.

Gösteriler nedeniyle ordu ve polis alarma geçerken, protestoların yapıldığı bölge ve çevresi uçuşa yasak bölge ilan edildi.

Öte yandan Manilatimes'ta yer alan habere göre, Duterte parlamentoda yaptığı konuşmada, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'e ait Münhasır Ekonomik Bölgeyi de içine alan ve "Batı Filipinler Denizi" olarak adlandırılan sulardaki haklarını koruyacaklarını söyleyerek, "Batı Filipinler Denizi bizim." diye konuştu.

Duterte, ayrıca ülkesinin Çin ile askeri bir mücadeleye hazır olmadığını, zira bunun yalnızca "acı ve kedere" sebebiyet vereceğini dile getirerek, iki ülke arasındaki ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Devlet Başkanı Duterte, yasa dışı uyuşturucu sorunu ve yolsuzluğun devam ettiğini belirterek, "Bu, ahlaki iyileşme girişimlerimize olan cesaretimizi kırıyor." dedi.

Yolsuzluklar ortadan kalkmadığı sürece uyuşturucunun sorununun belinin bükülmeyeceğini dile getiren Duterte, bu tehditle mücadele etmenin uzun bir yol olduğunun farkında olduğunu belirtti.

Duterte, bu sebeple yasa dışı uyuşturucu suçlarına ölüm cezasını savunduğunu ifade etti.

- İnsan hakları örgütleri, Duterte hükümetini suçluyor

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Hükümet verileri, 1 Temmuz 2016 ila 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimlerinin 113 bin 570 operasyon düzenlediğini ve operasyonlarda 4 bin 999 şüpheli öldürülürken, 80'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.

Ayrıca uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aynı dönemde 500'den fazlası kamu görevlisi olmak üzere 161 bin 584'ü aşkın kişi tutuklanmıştı.

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya ile egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Güney Çin Denizi sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Filipinler'in başvurusuyla 2016'da Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Kaynak: AA