Filipinler'de Bilanço Artıyor

Filipinler'de tropikal kasırganın sebep olduğu toprak kayması ve sellerde 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Filipinler'de etkili olan Tembin (Vinta) kasırgasının sebep olduğu toprak kayması ve sellerde yetkililerin açıklamalarına göre 100'den fazka kişi hayatını kaybetti. Afet yetkileri, sahil kesiminde yaşayan birçok kişini yapılan acil durum çağrılarını dikkate almadığını belirtti. Afet ajansı yetkilisi Manuel Luis Ochotorena yaptığı açıklamada, "Gelgit nedeniyle sel suları hızla yükseldiği için birçok kişi denize süpürüldü. Yapılan uyarılar dikkate alınmadı. Basit bir fırtına olduğunu düşündüler ama çok fazla yağmur yağdı" dedi. Filipinler'in Kuzey Mindanao bölgesinde bulunan Lanao del Norte'daki Tubod kasabasında bir köyün tamamen çamura gömüldüğüne dair gelen bilgilerin araştırıldığı belirtildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede elektrik hatlarının kesilmesiyle kurtarma çabalarının da zorlaştığı belirtildi. Bölgede polis, asker, acil durum görevlileri ve gönüllü insanların kurtarma çalışmalarına devam ettiği enkaz altında sağ kalanları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.



Öte yandan, geçtiğimiz hafta ülkede etkili olan tayfunda ise 46 kişi, 2013 yılı Kasım ayında Filipinler başta olmak üzere Güneydoğu Asya'da etkili olan Haiyan Tayfunu'nda ise 6 bin 300 kişi hayatını kaybetmiş, 200 bin kişi evsiz kalmıştı.



(İHA)