Filipinler'de askerlerin vurularak ölümüne neden olan polis memurları gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Filipinler'de askerlerin vurularak ölümüne neden olan polis memurları gözaltına alındı

Filipinler'de 4 askerin vurularak ölümüne yol açan polis memurları gözaltına alındı.

Filipinler'de askerlerin vurularak ölümüne neden olan polis memurları gözaltına alındı
30.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:48

Filipinler'de 4 askerin vurularak ölümüne yol açan polis memurları gözaltına alındı.

CNN Philippines'deki habere göre, Filipinler Ulusal Emniyet Birimi sözcüsü Bernard Banac, Sulu eyaletinin Jolo kentinde 4 ordu istihbarat görevlisinin polis memurlarınca öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Olayla ilgili gerçeğin ne olduğunun bulunması konusunda kararlı olduklarını ifade eden Banac, polis memurlarının silahlarına el konulduğunu ve gözaltında olduklarını söyledi.

Sulu eyaleti emniyet biriminin açıklamasında, sorgulanmak üzere polis merkezine getirilen 4 askerin kaçmaya teşebbüs ettiği ve daha sonra yaşanan kovalamacada polis memurlarının nefsi müdafaa nedeniyle ordu mensuplarını öldürmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Filipinler Silahlı Kuvvetler (AFP) Sözcüsü Tuğgeneral Edgard Arevalo ise bu açıklamanın "asılsız" olduğunu dile getirerek, askerlerin polis merkezinden kaçmaya teşebbüs etmediklerini ve kimseye zarar verme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti.

Sulu eyaleti emniyet müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada da, Jolo kentinde devriye görevindeki polislerin, silahlı 4 kişinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurduğu ve sorgulanmaları için emniyete gitmelerini istediği belirtilmişti. Açıklamada, şüphelilerin kaçması üzerine kovalamaca yaşandığı ve kaçan 4 kişinin polis güçlerine silahlarını doğrultmaları üzerine vuruldukları ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı Haber
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı Haber
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler Haber
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok Haber
AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti Haber
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit...
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Safiye Soyman
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Filipinler'de askerlerin vurularak ölümüne neden olan polis memurları gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 14:20:27. #1.14#
title