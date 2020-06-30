Filipinler'de askerlerin vurularak ölümüne neden olan polis memurları gözaltına alındı Filipinler'de 4 askerin vurularak ölümüne yol açan polis memurları gözaltına alındı.

Filipinler'de 4 askerin vurularak ölümüne yol açan polis memurları gözaltına alındı.

CNN Philippines'deki habere göre, Filipinler Ulusal Emniyet Birimi sözcüsü Bernard Banac, Sulu eyaletinin Jolo kentinde 4 ordu istihbarat görevlisinin polis memurlarınca öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Olayla ilgili gerçeğin ne olduğunun bulunması konusunda kararlı olduklarını ifade eden Banac, polis memurlarının silahlarına el konulduğunu ve gözaltında olduklarını söyledi.

Sulu eyaleti emniyet biriminin açıklamasında, sorgulanmak üzere polis merkezine getirilen 4 askerin kaçmaya teşebbüs ettiği ve daha sonra yaşanan kovalamacada polis memurlarının nefsi müdafaa nedeniyle ordu mensuplarını öldürmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Filipinler Silahlı Kuvvetler (AFP) Sözcüsü Tuğgeneral Edgard Arevalo ise bu açıklamanın "asılsız" olduğunu dile getirerek, askerlerin polis merkezinden kaçmaya teşebbüs etmediklerini ve kimseye zarar verme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtti.

Sulu eyaleti emniyet müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada da, Jolo kentinde devriye görevindeki polislerin, silahlı 4 kişinin bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurduğu ve sorgulanmaları için emniyete gitmelerini istediği belirtilmişti. Açıklamada, şüphelilerin kaçması üzerine kovalamaca yaşandığı ve kaçan 4 kişinin polis güçlerine silahlarını doğrultmaları üzerine vuruldukları ifade edilmişti.

Kaynak: AA