Filipinler'de ambulans uçak kazası: 8 ölü Filipinler'in başkenti Manila'dan Japonya'ya hasta taşıyan ambulans uçağın kalkışta alev aldığı ve uçaktaki 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Filipinler'in başkenti Manila'dan Japonya'ya hasta taşıyan ambulans uçağın kalkışta alev aldığı ve uçaktaki 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Sivil Havacılık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan ambulans uçağın teknik arıza nedeniyle alev aldığı ve uçaktaki 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Manila Uluslararası Havaalanı Yönetiminden yapılan açıklamada da olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, uçağın düştüğü pistin geçici olarak kapatıldığı vurgulandı.

Tokyo'ya giden uçakta, bir hasta, bir refakatçi ve 6 mürettebatın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA