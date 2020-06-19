Filipinler'de 661, Singapur'da 142 yeni Kovid-19 vakası görüldü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Filipinler'de 661, Singapur'da 142 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Filipinler'de 661, Singapur'da 142 yeni vaka tespit edildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte görülen 661 yeni vaka ile ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısının 28 bin 459'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede salgına bağlı ölü sayısının 14 artışla 1130'a çıktığı, 7 bin 378 kişinin ise Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Singapur'da 142 yeni vaka

Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia televizyonuna göre, ülkede son 24 saatte 142 yeni vaka görüldü.

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, yeni vakalardan yalnızca 1'inin Singapur'da kalıcı ikamet eden bir kişi olduğu, diğer vakaların ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasından tespit edildiği, bu kişilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın salgının odağında yer aldığı belirtildi.

5,8 milyon nüfuslu ada ülkesinde, bugüne dek 41 bin 615 vaka görülürken, 26 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA