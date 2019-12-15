Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde depremFilipinler, (DHA)- Filipinler'de Ricther ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:22
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Filipinler, ()- Filipinler'de Ricther ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'in Güney Cotabato bölgesinde yerel saatle 14.11'de, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, halkın büyük panik yaşadığı ve sokaklara çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem
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