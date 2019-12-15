Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de Ricther ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:13
Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

'de Ricther ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde meydana geldi.

Filipinler'in Güney Cotabato bölgesinde yerel saatle 14.11'de, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, halkın büyük panik yaşadığı ve sokaklara çıktığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------Deprem anından görüntü-Deprem anında restorandan kaçan insanlar-Sokaktaki insanların görüntüleri-Bir havuzun deprem anındaki görüntüsü

 


Kaynak: DHA
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