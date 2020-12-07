Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem

07.12.2020 18:40 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:45
Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

Filipinler'in Sorsogon eyaletindeki Prieto Diaz bölgesinde, yerel saatle 22.30 sıralarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 30 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Yerel medya, depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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