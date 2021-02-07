Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

07.02.2021 08:01 | Son Güncelleme: 07.02.2021 08:04
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

KUALA Filipinler'in güneyindeki Davao eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUALA Filipinler'in güneyindeki Davao eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Magsaysay kenti olan deprem, yerel saatle 12.22'de 15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı, eyalete bağlı Bansalan, Kidapawan ve Digos şehirlerinde de hissedildi.

Depremin ardından artçı sarsıntı uyarısı yapıldı, tsunami tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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