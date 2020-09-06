Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem
06.09.2020 20:06 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:10

Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, (USGS) Filipinler'in Mindanao kentinde bulunan General Santos bölgesinin 82 kilometre doğu-kuzeydoğu yönünde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS, depremin yerin 120.9 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı. - MANILA

Kaynak: İHA

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