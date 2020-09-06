Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
06.09.2020 20:06 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:10
Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, (USGS) Filipinler'in Mindanao kentinde bulunan General Santos bölgesinin 82 kilometre doğu-kuzeydoğu yönünde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS, depremin yerin 120.9 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı. - MANILA
Kaynak: İHA