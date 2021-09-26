Filipinler'de 5,7 büyüklüğünde deprem
AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Filipinler'in Cebu eyaletinin Talisay kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Filipinler'in Cebu eyaletinin Talisay kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 98 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Talisay'ın 8 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri