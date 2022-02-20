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Filipinler'de 5.6 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Filipinler'de 5.6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler'in ikinci en büyük adası olan Mindanao'da bulunan Davao Oriental eyaletinde yer alan Governor Generoso kenti açıklarında 71 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı ise yapılmadı.

(İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Güncel

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