Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Filipinler'in güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUALA Filipinler'in güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Davao Oriental eyaletinde yerel saatle 08.09'da 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildiği bildirildi.

Yerin 42 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Governor Generoso kenti olarak belirlendi.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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