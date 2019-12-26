26.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:55

Filipinler'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Filipinler'de 4.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin merkez üssünün Filipinler merkezinin 25 kilometre uzağında olduğu ve depremin saat 15.19'da meydana geldiği belirtildi. Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bilgisi verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA